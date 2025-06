San Luca, medaglia al valore all’Appuntato Demarco: “simbolo di coraggio e legalità in terra difficile”

StrettoWeb

“La notizia del conferimento della Medaglia di Bronzo al Valore Civile all’Appuntato Michele Demarco, avvenuta durante la Festa dell’Arma dei Carabinieri e consegnata direttamente dal Sottosegretario all’Interno On. Wanda Ferro, riempie di profonda emozione e di immenso orgoglio tutti noi di UMARMA e, più in generale, ogni carabiniere che quotidianamente serve lo Stato con onore e abnegazione“, dichiara il Segretario Generale Calabria Fabio Riccio.

“L’Appuntato Demarco è stato insignito di questa altissima onorificenza per aver compiuto, nel corso di un’operazione di servizio, un gesto di straordinario coraggio e prontezza: mettendo a rischio la propria incolumità, interveniva in un contesto di grave pericolo per salvare vite umane e garantire l’ordine pubblico. Il suo atto, espressione dei più alti valori dell’Arma, è un esempio concreto e luminoso di cosa significhi essere carabiniere al servizio del Paese – continua Riccio –. In servizio alla Stazione di San Luca (RC), una delle sedi più difficili e simboliche per le note problematiche legate alla criminalità organizzata, l’Appuntato Demarco dimostra come lo Stato emerga proprio nei luoghi più complessi grazie alla presenza di uomini e donne eccezionali, inviati nei posti giusti per garantire legalità, sicurezza e speranza”.

“UNARMA – conclude Riccio – rivolge un forte appello alla politica e alle istituzioni tutte: questo riconoscimento non deve restare un episodio isolato, ma deve rappresentare un monito e un impegno concreto a rafforzare il sostegno e la tutela per i carabinieri che ogni giorno operano nei territori più difficili del Paese. Siano loro garantiti i mezzi, le risorse e il rispetto che meritano. La medaglia dell’Appuntato Demarco è il simbolo della Calabria che crede nello Stato e della dedizione senza riserve dei carabinieri che la servono con onore e coraggio”.