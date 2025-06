Poesia e cultura a San Luca con “I calabresi vogliono essere parlati” | INFO

StrettoWeb

Si è svolto un incontro per la programmazione di un evento culturale tra una delegazione dei “Poeti per la PACE”, “L’Unione Poeti dialettali calabresi”, e il Commissario prefettizio del Comune di San Luca, dr. Antonio Reppucci. Le associazioni che erano rappresentate dai poeti Vincenzo Cordì, Antonio Mediati, Domenico Fabiano, Walter Fiore e dai poeti reggini Franco Donato e Giovanni Suraci, hanno chiesto al Commissario prefettizio il patrocinio e l’autorizzazione a svolgere un evento poetico-culturale a San Luca.

Il Prefetto, dr. Antonio Reppucci, si è reso disponibile di offrire la massima collaborazione per la buona riuscita della manifestazione che è stata programmata per domenica 29 giugno, alle 18,00, nello slargo antistante la casa dove è nato lo scrittore Corrado Alvaro. La delegazione ha condiviso con il Commissario del Comune l’obiettivo di porre la cultura come cuore pulsante per far avvicinare la popolazione alle Istituzioni.

È emerso durante l’incontro la necessità di costruire percorsi culturali partendo dal basso. Spesso, infatti, le manifestazioni di altissimo livello, pur importanti, non riescono ad aggregare i cittadini verso il sentimento comune di rinascita tanto voluto, dal grande scrittore, orgoglio di San Luca e di tutta la Calabria; famosa infatti è la sua espressione: “i calabresi vogliono essere parlati”.

Chi, dunque, meglio dei versi scritti e declamati dai poeti del territorio può generare un sentimento di aggregazione nei confronti di un contesto sociale che ha tanto bisogno di riprendersi per i pesanti danni subiti in questo periodo storico? I poeti, con la loro presenza, intendono stimolare un’intera comunità a risollevarsi, accompagnando uniti i processi di emancipazione culturale. Per queste ragioni è necessario il contributo di ogni singolo cittadino e, soprattutto dei giovani.

Le nuove generazioni con il supporto della formazione scolastica devono tracciare le orme per un futuro migliore nei confronti di un territorio, al momento, in ginocchio. Il proficuo incontro, che godrà anche della collaborazione del Circolo Culturale Rhegium Julii e dell’Associazione culturale RIZES di Reggio Calabria, si è concluso con il sopralluogo da parte del dr. Reppucci e della delegazione dei poeti nello slargo antistante la casa che ha dato i natali allo scrittore Corrado Alvaro, dove è previsto l’importante incontro.