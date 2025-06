San Giovanni in Fiore, salvato uno sciame da 30.000 api

StrettoWeb

Una giornata come tante si è trasformata in un insolito pomeriggio di tensione e preoccupazione per i cittadini di via Salvatore Foglia, al civico n. 9, a San Giovanni in Fiore, dove uno sciame vagante di circa 30.000 api ha invaso il centro abitato, creando panico tra i residenti. La prima segnalazione è giunta al Brigadiere Capo della Polizia Provinciale Gianluca Congi da parte di un cittadino molto preoccupato che non sapeva a chi rivolgersi, così Congi ha trovato la pronta disponibilità dell’apicoltore Rubino Giordano. In pochi minuti altre segnalazioni sono giunte al numero unico di emergenza 112, con gli abitanti del quartiere spaventati dalla nube ronzante che hanno richiesto un intervento immediato.

A rispondere prontamente alla chiamata d’allarme è stato il vicebrigadiere dei Carabinieri Giordano Rubino, libero dal servizio in quel momento, ma mai realmente “fuori servizio” per spirito e vocazione. Amante della natura e noto in tutta la comunità per la sua dedizione alla tutela delle api, Rubino non ha esitato un istante: si è recato sul posto con l’attrezzatura adeguata, trasformando una situazione di emergenza in un esempio concreto di calma e professionalità. L’esperto apicoltore Giordano è stato supportato dai Vigili del Fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore guidati dal vigile coordinatore Pino Giorgio Iaquinta.

Con grande perizia, il militare è riuscito a recuperare l’intero sciame, evitando qualsiasi rischio per le persone presenti e garantendo il benessere degli insetti. Le api sono state poi trasferite in un luogo sicuro, lontano dal centro abitato, dove potranno continuare il loro prezioso lavoro per l’ecosistema.

L’intervento di Rubino non è passato inosservato: tra i tanti ringraziamenti e applausi dei cittadini, è emersa anche la riconoscenza verso un uomo che, pur fuori servizio, ha dimostrato cosa significhi realmente indossare una divisa al servizio della comunità – e della natura. Un piccolo grande gesto che ci ricorda quanto anche le api meritino rispetto… e quanto sia rassicurante sapere che c’è sempre chi è pronto a proteggerle.