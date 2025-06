San Ferdinando: solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono, successo per il raduno delle Fiat 500 | INTERVISTE

StrettoWeb

Solenni festeggiamenti a San Ferdinando in onore del Santo Patrono con eventi e intrattenimento per grandi e piccoli che si sono svolti venerdì e sabato scorso. L’appuntamento che, in occasione della Festa del Patrono, ha animato la cittadina in provincia di Reggio Calabria per un intero weekend all’insegna della cultura, del divertimento e della condivisione.

Grande successo a piazza Nunziante per il Raduno di auto d’epoca con le Fiat 500, per un tuffo nel passato a quattro ruote. Anche se la manifestazione si è svolta durante un giorno lavorativo, in tanti hanno partecipato all’evento.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: