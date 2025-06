Sambiase, ufficiale il nuovo allenatore dopo l’addio con Morelli: si tratta di un ritorno

StrettoWeb

“L’ASD Sambiase 2023 è lieto di annunciare che la guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata a Tony Lio. Un nome che non ha bisogno di presentazioni per la piazza sambiasina: da calciatore, tre stagioni con la maglia giallorossa condite da goal, assist e giocate sopraffine”. Così, in una nota, il Sambiase annuncia ufficialmente il nuovo allenatore, ovvero il successore di Morelli, con cui il rapporto si è concluso dopo un ciclo vincente e importante.

Classe 1974, inizia il percorso da allenatore nel 2018 alla guida della Promosport, in Promozione, ottenendo risultati convincenti che gli valgono il salto alla Vigor Lamezia nel 2020/21, come vice di Vargas. L’anno successivo entra nello staff tecnico dell’FC Lamezia Terme in Serie D, sempre come allenatore in seconda. A stagione in corso, prende il posto dell’esonerato Erra, chiudendo il campionato con un bilancio positivo di 5 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta.

Nel 2022/23 accetta la sfida della Paolana, ultima in classifica con appena 4 punti in 8 giornate, trascinandola, con una media punti impressionante, ad una clamorosa, quanto insperata, salvezza diretta. Nelle ultime due stagioni, invece, ha allenato Isola Capo Rizzuto e San Luca in Eccellenza, con cui ha disputato la finale di Coppa Italia Regionale.