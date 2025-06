Salvini: “come si fa a dire no al Ponte sullo Stretto? Porterà oltre 100 mila posti di lavoro”

StrettoWeb

“Se dovessi ascoltare il Pd, la sinistra, la metà delle opere pubbliche a cui sto lavorando in Italia e in Calabria non si farebbero. Penso ad esempio al Ponte sullo Stretto. Mi domando come si fa a dire di no a un’opera pubblica che calabresi, siciliani e italiani aspettano da un secolo che coinvolge migliaia di aziende del territorio che crea, stando alle stime, più di 100.000 posti di lavoro anche sul territorio“. E’ quanto ha detto il vice premier e ministro alle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, oggi a Lamezia Terme per partecipare ad una iniziativa elettorale con il candidato sindaco del centrodestra Mario Murone, impegnato domenica e lunedì prossimi nel ballottaggio con il candidata di centrosinistra Doris Lo Moro.

“Il mio obiettivo è che i giovani calabresi, una volta finiti gli studi, possono rimanere qua, rimanere a Lamezia, rimanere a Cosenza, rimanere a Reggio a lavorare. E quindi sono felice di questo”, conclude Salvini.