Salute e sicurezza nel lavoro nelle Forze Armate: disponibile la nuova guida

“Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro nelle Forze Armate Italiane” è il titolo della nuova pubblicazione dell’ingegnere Giuseppe Abbate e dell’avvocato Paolo Fortunato Cuzzola. Il manuale si distingue come una delle pubblicazioni più complete e autorevoli oggi disponibili in materia di sicurezza in ambito militare. Il testo affronta con rigore e chiarezza tutte le dimensioni della prevenzione e protezione del personale militare e civile, offrendo non solo un’approfondita analisi normativa, ma anche strumenti operativi, casi studio reali e indicazioni concrete applicabili nel contesto quotidiano.

La combinazione delle competenze legali e tecniche degli autori, tra l’altro ufficiali del Corpo Militare CRI, conferisce al volume un valore aggiunto straordinario: teoria e prassi si intrecciano armoniosamente, garantendo un approccio multidisciplinare, aggiornato e aderente alle peculiarità delle Forze Armate.

Uno dei punti di forza dell’opera è la capacità di trasformare contenuti complessi in una guida accessibile e immediatamente utile per comandanti, RSPP, formatori, operatori sanitari, consulenti e tutto il personale coinvolto nella sicurezza. L’ampiezza dei temi trattati — dalla salute psicofisica alla cybersecurity, dalla gestione delle emergenze all’ergonomia — testimonia la volontà di offrire uno strumento realmente completo e strategico. In sintesi, si tratta di un testo di altissima qualità, imprescindibile per chiunque voglia operare con consapevolezza, competenza e responsabilità nel delicato ambito della sicurezza militare. Una guida pratica e autorevole che eleva il livello della cultura della sicurezza nel contesto della Difesa.