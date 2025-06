Incredibile: la Salernitana non molla e presenta ricorso al Tar per chiedere la riammissione in Serie B

StrettoWeb

Una battaglia senza fine, quella della Salernitana, che non ha ancora mandato giù quanto accaduto in queste settimane, con la vicenda legata al Brescia e poi culminata con la retrocessione in Serie C – ma sul campo – dei granata. Ora, secondo quanto riferiscono le cronache locali, la società avrebbe depositato ricorso al Tar del Lazio per il danno subito dai playout disputati contro un altro avversario, chiedendo allo stesso tempo la riammissione in Serie B.

Già più volte, in queste settimane, il sodalizio campano ha provato a far valere le proprie ragioni, ma senza fortuna. La Figc è sempre stata inflessibile da questo punto di vista: la Serie B si gioca a 20, non mettendo mai in dubbio la disputa dello spareggio per non retrocedere, poi disputato e che ha portato alla retrocessione della Salernitana. Che ora, dopo il verdetto del campo, ci riprova.