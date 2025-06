Locri, Sainato (Azione) presenta ad Occhiuto una proposta innovativa per la stabilizzazione dei tirocinanti

StrettoWeb

In data odierna, il consigliere comunale locrese Raffaele Sainato, già consigliere regionale e oggi anche responsabile regionale Enti locali di Azione, ha inviato una lettera al Presidente della Regione Calabria, On. Roberto Occhiuto, presentando una proposta innovativa volta a risolvere la problematica della stabilizzazione dei tirocinanti e a favorire il ricambio generazionale all’interno della Pubblica Amministrazione locale in Calabria.

Proposta

La proposta mira a superare le attuali difficoltà riscontrate dai Comuni nell’attuazione delle stabilizzazioni. Attualmente, la Regione Calabria ha messo a disposizione dei Comuni un contributo una tantum di € 45.000,00 per ogni tirocinante stabilizzato. Tuttavia, questa misura presenta delle criticità, principalmente legate alla saturazione delle dotazioni organiche comunali e alla necessità di mantenere l’equilibrio di bilancio per la gestione futura del personale. La nuova proposta suggerisce di utilizzare la somma destinata per ogni lavoratore stabilizzato non come incentivo diretto all’assunzione, bensì come incentivo per accompagnare alla pensione i dipendenti comunali che matureranno i requisiti per il ritiro nei prossimi 12 mesi. Tale somma potrebbe essere versata direttamente a questi ultimi, coprendo sia la parte riferita allo stipendio sia i relativi contributi INPS. Questo meccanismo consentirebbe di liberare posizioni all’interno delle dotazioni organiche comunali, risolvendo il problema numerico e creando contestualmente lo spazio necessario per l’inserimento dei tirocinanti stabilizzati. Le risorse così risparmiate dalla copertura del dipendente accompagnato alla pensione verrebbero reinvestite per sostenere l’assunzione del tirocinante.

Le parole di Sainato

“Un tale approccio -dichiara Sainato- apporterebbe benefici tangibili su più fronti: fornirebbe un’opportunità concreta di stabilizzazione per i tirocinanti che da anni attendono una soluzione. Offrirebbe un incentivo significativo ai dipendenti prossimi alla pensione. Faciliterebbe il ricambio generazionale all’interno della pubblica amministrazione locale e alleggerirebbe le finanze comunali nel lungo periodo”.

Data la complessità e l’importanza della questione, Sainato ha chiesto al Presidente Occhiuto di voler valutare la fattibilità di questa proposta attraverso un’attenta verifica tecnica e un confronto con le parti sindacali coinvolte. “Un’analisi approfondita –conclude– ritengo possa confermare i vantaggi di questo approccio e aprire la strada a una soluzione definitiva”.