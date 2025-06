Sacal, sindacalista in sciopero della fame: “licenziato e discriminato, chiedo giustizia”

StrettoWeb

Un dipendere della SACAL SPA iscritto al sindacato SRA UGL TA Calabria, ha comunicato agli organi di stampa di aver iniziato lo sciopero della fame come atto di forte rimostranza rispetto alle ingiustizie che egli stesso ritiene di aver subito. Il lavoratore ha comunicato la sua decisione in una mail inviata ai segretari nazionale e regionale dell’UGL T.A. Di seguito riportiamo testualmente la lettera: “Nel contesto delle attività sindacali che mi pregio di condividere con Lei ormai da diverso tempo, porto a Sua conoscenza quanto segue:

– a seguito della esclusione di fatto della NS sigla sindacale dal tavolo di contrattazione aziendale

– a seguito di tutte le gravi problematiche derivanti dal modus operandi della società di gestione e soprattutto della gestione del personale Sacal spa, che verranno specificate in separata sede,

– a seguito dei ripetuti attacchi alla mia persona quale RSA UGL TA presente sullo scalo Crotonese, da parte sia della società di gestione che da personale appartenente ad altre sigle sindacali, da cui sono derivate anche diverse denunce alle autorità,

– a seguito della mancata nomina a RLS legittimata da regolare procedura di elezione,

– a seguito della mancata concessione di un piano di smaltimento ferie, da me preventivamente richiesto per gravi motivi personali, avendo maturato negli anni un credito pari a 58 giorni, costringendomi ad assentarmi dal servizio arbitrariamente e da cui è derivata una prima ed una seconda contestazione disciplinare conclusasi con il mio licenziamento, secondo un iter che non mi ha dato la possibilità di adottare una pari difesa per i motivi che verranno esposti nelle sedi competenti

Comunico che, a partire da giorno 18 u.s. il sottoscritto, in qualità di RSA UGL TA, si sottopone arbitrariamente al regime di ” sciopero della fame”. Si precisa che in questa prima fase, l’alimentazione è costituita esclusivamente da mezzo litro di acqua e pochi grammi di crosta di pane per pasto (pranzo/cena, no colazione). L’attuale regime alimentare, che nel breve tempo arriverà all’esclusione di quei pochi alimenti attualmente assunti, perdurerà fin quando non saranno seriamente considerati e valutati i seguenti punti:

– il reinserimento del sottoscritto secondo gli accordi presi dall’azienda in fase di assunzione nonché il riconoscimento della nomina a RLS, come da regolare elezione

– la verifica, sullo scalo Crotonese e Lametino, da parte degli organi competenti, sulla probabile presenza di soggetti incompatibili con l’attività aeroportuale, sia interni che esterni alla società di gestione.

– la sostituzione della figura dell’Amministratore Unico con un regolare Consiglio di amministrazione, a garanzia di un sistema democratico basato sul confronto e su un maggior controllo delle politiche societarie che attualmente risultano essere poco trasparenti, discriminanti, nonché fondate su principi ben lontani dalla meritocrazia

– le dimissioni immediate dell’attuale responsabile risorse umane di Sacal spa, dettate, a mio avviso, da un operato altamente opinabile e discriminatorio

Certo della Vs. comprensione e solidarietà, Porgo i più sinceri e rispettosi saluti”.