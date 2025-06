Il Rotary club sud parallelo 38 dona un defibrillatore al Tribunale di Reggio Calabria

StrettoWeb

La sicurezza nei luoghi di lavoro è un vero e proprio valore da perseguire in concreto. È in questa direzione che si muove il Tribunale di Reggio Calabria grazie all’introduzione di un defibrillatore, generosamente donato dal Rotary club sud parallelo 38 su iniziativa della presidente, Avv. Monica Falcomatà, nell’ambito del

Programma associativo di sostegno e prevenzione della salute dei cittadini e delle malattie cardio vascolari.

Anche grazie a tale spontanea iniziativa, fortemente sostenuta dalla Presidente del club e avvocata del Foro di Reggio Calabria, “il Tribunale, malgrado le note difficoltà logistiche”, come dichiarato dalla Presidente del Tribunale Maria Grazia Arena, “sarà un luogo non solo di tutela dei diritti, ma insieme casa comune di tutti gli attori della giurisdizione in cui la salute troverà piena e concreta protezione”.

La consegna del defibrillatore, il cui funzionamento sarà affidato al personale amministrativo appositamente formato, avverrà lunedì mattina alle ore 9.00 presso la stanza della Presidente del Tribunale.