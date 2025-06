Rossella Zoccali Testimonial dello Sport per l’AVIS

StrettoWeb

L’AVIS provinciale di Reggio Calabria ha avviato la campagna di comunicazione “estiva” per sensibilizzare la donazione del sangue prima di andare in vacanza, all’importante evento organizzato dalla Dott.ssa Vanna Micalizzi hanno preso parte il Presidente regionale del CONI, Tino Scopelliti ed i rappresentanti di importanti associazioni sportive che operano sul territorio, quali l’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, l’Associazione Stelle al Merito Sportivo, il Panathlon International ed il Circolo Tennis “Rocco Polimeni”.

La campagna di sensibilizzazione quest’anno ha scelto anche un Testimonial per collaborare con l’AVIS a divulgare la cultura della donazione anche nel mondo dello Sport, si tratta di Rossella Zoccali, docente di materie letterarie in un rinomato istituto scolastico reggino, consigliere regionale CONI-Calabria, vicepresidente della Fortitudo 1903, allenatrice nazionale U14 FIJLKAM.

Ecco il suo intervento nel Salone del Consiglio regionale: “Ringrazio l’AVIS provinciale di Reggio Calabria ed il suo presidente Dott.ssa Giovanna Micalizzi per avermi scelta quale Testimonial di un evento cosi’ importante. Sono qui per condividere un messaggio importante: donare il sangue è un gesto semplice, ma può salvare vite. Lo sport mi ha insegnato valori fondamentali: rispetto, solidarietà, impegno. Credo che la donazione sia uno dei modi più concreti per mettere in pratica questi valori ed è per questo motivo che voglio invitare tutti, in particolare i giovani ed il mondo dello Sport a diventare donatori, perché donare sangue è un atto di altruismo, di responsabilità, ma soprattutto di speranza”.