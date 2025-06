Rossa di passione: a Reggio Calabria il raduno delle Ferrari | INFO

StrettoWeb

Due occasioni di incontro per un evento di elevata caratura, organizzato in sinergia dal club Ferrari di Catanzaro guidato da Domenico Tiriolo e da quello di Reggio Calabria, diretto invece da Natale Romeo. La ricorrenza della 17^ edizione del Memorial Luca Zerilli ed il decimo anniversario della nascita dello Scuderia Ferrari Club Reggio Calabria, hanno spinto i due sodalizi in rosso ad unire la passione e la dedizione per le rosse, per un unico evento di livello che rappresenti al meglio il trasporto con cui entrambi i club, vivono e diffondono la fede per il brand automobilistico più glorioso al mondo.

Il 14 ed il 15 giugno andrà quindi in scena l’atto numero 18 della kermesse “Le Rosse in Calabria”, un appuntamento tanto atteso quanto ormai consolidato del panorama motoristico calabrese. Nel dettaglio, il raduno partirà da Reggio Calabria il 14 giugno, per poi fare tappa fra le altre anche a Capo Vaticano.

La mattina del 15 giugno, la comitiva si sposterà presso il Museo Archeologico e Paleontologico di Santa Domenica di Ricadi. Il doppio appuntamento è patrocinato dal Comune di Ricadi, dal Comune di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’iniziativa sarà anche supportata logisticamente dal Prociv Augustus Capo Vaticano – Ricadi e sarà sostenuta da diversi pregiati sponsor. Questo evento ha ricevuto anche il sostegno del Museo Civico di Ricadi, della Marina Militare e di Michele Maiorano, attuale reggente del Faro di Capo Vaticano. La carovana di 25 rosse moderne e storiche giungerà in seguito a Falerna nel pomeriggio del 15 giugno, presso il RIVA Restaurant & Lounge Bar.

Passione, tradizione e bellezze naturalistiche del territorio quindi, troveranno espressione in una piacevole simbiosi. Figura centrale dell’attività degli Scuderia Ferrari Club, l’evento conterà sulla presenza del direttore operativo Mauro Apicella, reggino doc, da vent’anni figura di riferimento del brand in rosso per le attività dei sodalizi.

Di seguito il programma delle due giornate:

14 giugno

h 9:00 – Incontro nel piazzale Enzo Ferrari a Reggio Calabria (accrediti partecipanti – consegna kit MAFRA – colazione presso il Bar Corona Petroli)

Ore 10:30 – Saluti della autorità.

Ore 10:50 – Partenza vetture e transito sul Lungomare Falcomatà (km più bello d’Italia) / Corso Garibaldi – Largo Colombo – Viale Zerbi – Tangenziale Porto – Ingresso A2 in direzione di Salerno.

Ore 13:30 – Arrivo presso il Villaggio Residence “Quattro Scogli” a Capo Vaticano (in zona Grotticelle). Check – in e a seguire light lunch.

Ore 17:00 – Partenza vetture verso Piazzetta del Faro (Capo Vaticano) con esposizione Ferrari e visita guidata al Faro e al Museo del Mare. A seguire aperitivo offerto da Caffo e da Delizie Vaticane.

Ore 21:00 – Cena nella suggestiva baia di Grotticelle e pernottamento.

15 giugno

Ore 9:00 – Colazione in struttura.

Ore 9:45 – Partenza vetture verso S. Domenica di Ricadi. Arrivo e visita guidata presso il Mu.Ri. Museo Archeologico e Paleontologico.

Ore 11:30 – Partenza vetture in direzione di Falerna.

Ore 13:00 – Arrivo presso il RIVA Restaurant & Lounge Bar. Pranzo con musica live e premiazioni.

Ore 15:30 – Saluti e fine manifestazione.