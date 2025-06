Rosarno, il sindaco contro la chiusura di Intesa San Paolo: “grave danno per la comunità”

StrettoWeb

“La chiusura annunciata da Banca Intesa San Paolo della filiale di Rosarno costituisce un grave danno per la comunità, in quanto determina il venir meno di un servizio di fondamentale importanza per tutti i cittadini”. Con queste parole il sindaco di Rosarno, Pasquale Cutrì, ha commentato la comunicazione di Banca Intesa relativa alla soppressione del punto di accesso ai servizi bancari di Corso Garibaldi, che lo ha portato a richiedere con forza, a più riprese, “il mantenimento in essere del servizio”, che necessiterebbe, semmai, “di un potenziamento, in considerazione dell’elevato numero di utenti e della centralità della città all’interno della Piana di Rosarno”.

La soppressione della filiale rientrerebbe – secondo quanto è stato possibile apprendere – in un piano di riorganizzazione della rete, che avrebbe già portato alla chiusura di numerose filiali in Calabria. Altro aspetto sottolineato dal primo cittadino è stato, poi, quello relativo alla centralità del servizio per il sostegno alle attività produttive, che “necessitano di punti di riferimento certi per il proprio sviluppo, facilmente raggiungibili, e di interlocutori diretti disponibili sul territorio”.

“L’Amministrazione – ha continuato il Sindaco – si sta impegnando fortemente nel chiedere il mantenimento delle attività di sportello. A tal fine è stata anche offerta piena disponibilità per la concessione di locali in comodato d’uso gratuito per lo svolgimento delle attività di sportello, di consulenza, bancomat e cassa continua. La popolazione non può essere privata di un servizio così importante, il cui potenziamento porterebbe indubbi benefici allo sviluppo della comunità rosarnese”. Con quest’azione l’Amministrazione comunale di Rosarno intende dare continuità al Piano di potenziamento dei servizi pubblici al cittadino, all’interno dei quali rientrano anche l’avvenuto potenziamento dell’Ufficio Postale, la riqualificazione della stazione ferroviaria e il nuovo svincolo autostradale.