Roccella, Muraca ha preso parte all’evento contro la violenza sportiva

Il consigliere regionale Giovanni Muraca ha preso parte oggi all’evento ludico-culturale e informativo organizzato dall’Associazione Insieme si può, in collaborazione con il Siulp regionale e provinciale, presso lo Stadio N. Muscolo di Roccella Ionica. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di numerosi enti e istituzioni, aveva come obiettivo sensibilizzare la comunità sul fenomeno della violenza negli ambienti sportivi. Muraca ha sottolineato l’importanza di utilizzare lo sport come strumento per trasmettere i valori della legalità, dell’inclusività e del rispetto. “Oggi abbiamo dato un segnale forte contro ogni forma di violenza, dimostrando che lo sport può e deve essere un momento di unione e crescita per la Comunità”, ha dichiarato il consigliere regionale durante l’evento.

Nel corso della giornata, sono stati esposti i lavori artistici degli studenti delle scuole locali e sono state presentate dimostrazioni sportive con la partecipazione di giovani atleti. Un momento significativo è stato la partita di calcio che ha visto la partecipazione di un variegato mix di squadre formate da operatori delle Forze dell’Ordine, arbitri, tifoserie, magistrati, avvocati, sacerdoti e giornalisti.

Una giornata di sport e allegria che ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, scuole, sportivi e cittadini nella lotta contro la violenza, unendo la Calabria in un momento di riflessione e azione per il futuro dello sport e per la promozione dei suoi valori etici.