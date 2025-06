Roccella Jonica: sbarcati nella notte 130 migranti

StrettoWeb

Un’imbarcazione con a bordo 130 migranti, tra cui molte donne e minori, in buona parte originari di Pakistan, Bangladesh, Siria ed Egitto, è giunta poco dopo mezzanotte al porto delle Grazie di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Il barcone, salpato quattro giorni fa dalla Libia, è stato intercettato a circa 120 miglia dalle coste italiane dalla motovedetta Cp 308 della Guardia costiera di Roccella Jonica, in collaborazione con il pattugliatore ‘Petrucci’ della Guardia di finanza. I migranti, dopo essere stati soccorsi da personale sanitario, volontari e forze dell’ordine, sono stati sistemati all’interno della tensostruttura gestita dalla Croce Rossa Italiana.