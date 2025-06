Roccella Jonica, inaugurata la “Stanza di accoglienza e ascolto” per le vittime di violenza di genere

StrettoWeb

Nella mattinata di oggi, presso la Compagnia Carabinieri di Roccella Jonica, è stata inaugurata la “Stanza di accoglienza ed ascolto”: un’iniziativa nata dalla collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e la Sezione di Roccella della F.I.D.A.P.A.-B.P.W. per rafforzare le misure di tutela e sostegno in favore delle vittime della violenza di genere in un territorio, fortemente sensibile al tema, ove giunge, oggi, un’ulteriore risposta da parte dell’Arma, delle istituzioni e delle associazioni.

Ed infatti, l’Arma dei Carabinieri, con le proprie Stazioni capillarmente diffuse sul territorio da sempre fortemente impegnate nel contrasto alla violenza di genere e al supporto delle vittime vulnerabili, ha immediatamente sposato la proposta delle rappresentanti locali della F.I.D.A.P.A.-B.P.W., che – grazie al corale concorso fornito anche dal Comune di Roccella e dalla Caritas di Locri – ha così visto nascere un ambiente protetto, dedicato all’accoglienza delle persone vulnerabili, vittime di reati violenti o maltrattanti, a sostegno delle quali giunge oggi una nuova risposta fondata sulla sinergia integrata tra le istituzioni.

È questo il tema attorno al quale si è sviluppata l’odierna cerimonia di inaugurazione, apertasi con un momento di raccoglimento e deferente pensiero rivolto al Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, militare dell’Arma dei Carabinieri recentemente caduto in servizio.

Un’azione, quella del “servire”, che – come ricordato nelle allocuzioni preliminari all’inaugurazione – accomuna tutti gli ospiti intervenuti quest’oggi, a partire da S.E. Mons. Francesco Oliva, Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace e proseguendo attraverso gli Enti e le Istituzioni locali, rappresentati, tra gli altri, dal Sindaco di Roccella Ionica Vittorio Zito, dall’Amministrazione Comunale di Caulonia (Comune Capofila per l’Ambito Territoriale Sociale), dai vertici e rappresentanti delle forze dell’ordine e di pubblico soccorso intervenuti alla cerimonia, e, come anzidetto, dalla Caritas e dai vertici locali e distrettuali della F.I.D.A.P.A.-B.P.W., promotrici dell’iniziativa.

Il percorso contro la violenza di genere potrà forse essere ancora lungo. Ma oggi, in favore della comunità della Locride, è stato compiuto un nuovo importante passo. Insieme.