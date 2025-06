Roccalumera, bonificato il litorale da imbarcazioni e rifiuti abbandonati

StrettoWeb

Nella mattinata odierna, personale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Messina, unitamente alla Polizia Municipale del Comune di Roccalumera, ha effettuato un sopralluogo sul litorale comunale, nell’ambito delle attività di controllo e tutela dell’ambiente costiero. Durante l’ispezione, svolta in concomitanza con le operazioni di pulizia dell’arenile programmate dall’Amministrazione comunale, è stata accertata la presenza su area demaniale marittima di diversi materiali in stato di abbandono, tra cui quattro verricelli metallici, altro materiale amovibile, copertoni e imbarcazioni abbandonate ormai divenute ricettacolo di rifiuti, illegittimamente depositate sull’arenile e divenute fonte di pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza della balneazione.

Il materiale rinvenuto è quindi stato rimosso da parte della ditta incaricata della bonifica ambientale, operante sotto il coordinamento degli enti competenti. Le operazioni si sono svolte in sicurezza e si sono concluse con il completo ripristino dell’area e la restituzione alla pubblica fruizione. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e vigilanza, finalizzato a garantire un uso legittimo e sicuro del litorale in vista del culmine della stagione balneare.

Nei prossimi giorni proseguiranno le attività di controllo lungo il litorale del compartimento marittimo, a cura del personale della Guardia Costiera di Messina, con particolare attenzione alla verifica delle condizioni di sicurezza delle aree demaniali marittime comprese quelle più lontane dal capoluogo.