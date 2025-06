Roberto Gaudio: calabrese tra le menti più brillanti del mondo, insignito del Iahr Fellow Award

StrettoWeb

di Francesco Marrapodi – Figlio illustre della Calabria, il prof. Roberto Gaudio, ordinario di Idraulica presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università della Calabria, è stato scelto tra le menti più brillanti del pianeta per ricevere il “Iahr Fellow Award”, uno dei massimi riconoscimenti internazionali nel campo dell’ingegneria idro-ambientale, conferito dalla storica International Association of Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR). Il conferimento ufficiale avverrà il 26 giugno 2025 a Singapore, durante l’Iahr Awards & Congress Dinner che segnerà l’apice del 41° Congresso Mondiale IAHR. Ma già ora, per l’intera comunità accademica e scientifica, il nome di Gaudio brilla tra i protagonisti dell’idraulica mondiale. Un riconoscimento che va ben oltre i confini della disciplina: è l’omaggio a una carriera costruita con il rigore della scienza e il cuore della Calabria, terra d’origine del professore e fucina di eccellenze troppo spesso dimenticate.

La IAHR rappresenta il vertice globale della ricerca applicata all’acqua

Fondata nel 1935, la IAHR rappresenta il vertice globale della ricerca applicata all’acqua: un network internazionale che unisce esperti, scienziati e professionisti per affrontare sfide decisive come il cambiamento climatico, la gestione sostenibile delle risorse idriche e la tutela degli ecosistemi fluviali. Solo un ristrettissimo 3% dei membri viene insignito del titolo di Fellow, riservato a figure di altissimo profilo con oltre 15 anni di contributi documentati e un’impronta visibile nello sviluppo della conoscenza e della pratica ingegneristica. Tra questi, ora, c’è anche un calabrese.

Roberto Gaudio ha diretto il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Unical dal 2018 al 2024, ed è il responsabile scientifico del prestigioso laboratorio “Grandi Modelli Idraulici”. La sua attività di ricerca si è distinta per l’approccio innovativo e rigoroso nello studio dell’idraulica fluviale: interazione tra acqua, sedimenti e vegetazione, trasporto solido, erosione e turbolenza sono solo alcune delle sfide affrontate nei suoi oltre 200 lavori scientifici pubblicati.

Non solo accademico, ma ambasciatore della competenza calabrese nel mondo. Gaudio è membro attivo di importanti associazioni internazionali come l’American Society of Civil Engineers, l’Associazione Idrotecnica Italiana e il Gruppo Italiano di Idraulica. Collabora con riviste scientifiche internazionali in qualità di revisore e associate editor, ed è stato invitato a tenere lezioni in università di Portogallo e India, portando con sé — oltre alla sua competenza — il nome e l’onore della sua terra.

Dal 2018 è anche senatore accademico dell’Università della Calabria, contribuendo con visione e impegno allo sviluppo dell’ateneo che oggi si conferma tra i centri di eccellenza scientifica a livello europeo.

In un’Italia che spesso dimentica le sue periferie, la storia del professor Roberto Gaudio è una lezione di orgoglio, merito e radici forti. Un riconoscimento che onora lui, ma che risuona per tutta la Calabria: terra aspra e generosa, capace di donare al mondo menti brillanti e cuori tenaci.