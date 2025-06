Tutto pronto per il ritorno di Reggio Calabria Comics: le info sulla fiera del fumetto

StrettoWeb

La fiera del fumetto più attesa della Calabria è pronta a tornare con un’edizione ancora più ricca e ambiziosa. Reggio Calabria Comics 2025 si terrà dal 26 al 28 settembre presso la nuova location del PalaSport “PalaBenvenuti”, in Largo Botteghelle, nel cuore della città. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti di riferimento per gli appassionati di fumetti, cosplay, giochi, cultura pop e intrattenimento. In programma, tre giornate dense di eventi, incontri con ospiti speciali, spazi espositivi, tornei e show per tutte le età.

“L’organizzazione ha ufficialmente avviato i preparativi” dichiarano Gianni Pipari e Domenico Condello “aprendo anche la fase di prenotazione per gli espositori. Gli spazi sono ancora disponibili, ma le adesioni chiuderanno il 30 luglio 2025”. L’evento sarà accompagnato da una costante copertura online attraverso il sito ufficiale www.reggiocalabriacomics.it e i canali social, dove verranno annunciati ospiti, attività e sorprese. I biglietti d’ingresso saranno presto acquistabili tramite la piattaforma www.ciaotickets.com.

“Con l’obiettivo di superare il successo delle edizioni precedenti” concludono Pipari e Condello “annunciamo che nella prima decade di Luglio avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del programma definitivo dell’evento, ricco di soprese e novità”. Reggio Calabria Comics punta a consolidare il suo ruolo di polo creativo e culturale del fumetto nel Sud Italia.