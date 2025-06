Ripescaggi Serie C, la Reggina sarà ripescata? Anche Binda si sbilancia: “temo che…”

StrettoWeb

La Reggina verrà ripescata? Il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola Binda si sbilancia e risponde così, a un utente social, in un commento a un suo stesso post: “dipende da quante squadre saltano, ma temo che non saranno così tante“. Persino lui, dunque, si sbilancia così. Persino lui che per settimane ha utilizzato un tono più o meno “allarmista” circa la possibilità di tante squadre pronte a saltare. Persino lui che, con la rosea, è molto vicino alla Figc. Insomma, sono previsioni, ma possono far capire tanto in merito a quella che sarà la situazione da domani ai prossimi giorni.

Al netto delle situazioni di Lucchese, Brescia e Spal, già ufficiali, è difficile che possa manifestarsi una ecatombe, come scriviamo su StrettoWeb da tempo. Perché, è chiaro: affinché la Reggina sia ripescata deve verificarsi una ecatombe, ovvero che vengano bocciate altre quattro domande oltre a quella della Spal e oltre alle due già fuori, Lucchese e Brescia.