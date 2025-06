Rifiuti a Messina: passano anche in consiglio comunale le nuove tariffe Tari

StrettoWeb

Dopo l’ok in commissione questa mattina, anche il consiglio comunale di Messina dà l’ok alle nuove tariffe Tari con 18 voti favorevoli, 4 astenuti e 0 contrari. L’iter è alquanto veloce, in quanto la delibera perde la sua efficacia al 30 giugno. A Palazzo Zanca erano presenti gli assessori Cicala e Calafiore, i revisori dei conti ed i dirigenti. Passa all’unanimità (24 voti favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari) anche la delibera numero 167 del 12 giugno 2025 sui criteri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 dell’art. 24 del regolamento Tari dell’anno 2025. Cicala spiega: “ci sarà la riduzione della bolletta di una rata, pari al 33%, di due rate, pari al 66%, o l’esenzione totale in base ai dati ISEE”.

Le novità

Rispetto al 2024, emerge un piccolo aumento per le famiglie di circa 5-6-7 euro per quanto riguarda il pagamento Tari. Secondo le stime, un cittadino che vive da solo pagherà 212 euro, contro i 204 euro dell’anno scorso. Una coppia, in una casa di circa 90 metri quadri, passa da 279 euro del 2024 a 285 euro del 2025, tre persone pagherà 303 euro e così via. Nella delibera, appena approvata dalla commissione, ci sono sconti ed esenzioni per chi vive in condizioni economiche di disagio. Entro il 29 agosto c’è la possibilità di pagare il primo acconto della tassa o l’intera somma.

Le tariffe