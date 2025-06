Presentata “Ride on Strait”, la piattaforma digitale pensata per valorizzare Reggio e Messina

StrettoWeb

È stata presentata oggi, nella prestigiosa sede della Camera di Commercio di Reggio Calabria, la piattaforma digitale “Ride on Strait”, pensata per valorizzare il territorio e migliorare la mobilità turistica tra le due sponde dello Stretto. Un progetto ambizioso che punta a integrare itinerari turistici, servizi culturali e soluzioni di mobilità sostenibile, offrendo esperienze accessibili, di qualità e a costi contenuti.

“Ride on Strait rappresenta un’opportunità concreta per il nostro territorio – ha dichiarato Nico Iamundo, Presidente regionale di Udicon Calabria – L’attenzione agli spostamenti sostenibili e la valorizzazione delle eccellenze locali permetteranno ai cittadini e ai turisti di scoprire, anche attraverso esperienze sensoriali, il grande patrimonio culturale e artistico dell’area reggina”. Secondo Iamundo, progetti come questo possono diventare un volano per lo sviluppo del territorio, spingendo non solo alla fruizione, ma anche alla correzione e all’implementazione dei servizi, in un’ottica partecipata e costruttiva. “È così che si crea un network positivo, capace di generare valore per tutta la regione”, ha concluso Iamundo.

“Ride on Strait è un modello replicabile, che unisce innovazione, territorio e concretezza. Un progetto che parla di futuro, ma con i piedi ben piantati nei bisogni reali delle comunità locali”, ha commentato Fabrizio Ciliberto, membro del Consiglio Camerale e Vicepresidente nazionale di Udicon.