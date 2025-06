Retroscena Inzaghi-Al Hilal, Inter furiosa: cos’è successo prima della finale di Champions?

StrettoWeb

La finale di Champions persa per 5-0 dall’Inter contro il PSG è un boccone amaro da mandare giù per tutti i tifosi nerazzurri. E non solo. Lautaro Martinez e Bastoni sono stati due fra i calciatori che, di recente, si sono espressi sull’argomento sottolineando di non spiegarsi il calo avuto nella finale di Monaco contro il Paris che, seppur fortissimo, è sembrato di 2 categorie superiori ai nerazzurri. Troppo strano vedere l’Inter annichilita così dopo le imprese contro Bayern Monaco e Barcellona nei turni precedenti. La sensazione è che sia successo qualcosa.

A mettere la pulce nell’orecchio alla società e ai tifosi ci ha pensato Esteve Calzada, CEO dell’Al-Hilal, club arabo che ha firmato Simone Inzaghi pochi giorni dopo della finale. “Era già tutto deciso ma non era stato firmato prima della finale“, ha dichiarato Calzada alla BBC svelando che Inzaghi era già d’accordo con gli arabi prima della finale di Champions League. Lo stesso Inzaghi aveva glissato sull’argomento più volte, dicendo di voler parlare con la società dopo la finale, qualunque sarebbe stato il risultato.

In realtà, stando alle parole di Calzada, la decisione era già stata presa da tempo. E questo punto crea il terreno fertile per le illazioni: Inzaghi ha tenuto l’Inter all’oscuro di tutto fino alla fine? I giocatori erano già stati avvertiti prima della finale e la notizia potrebbe aver scosso l’ambiente in un momento delicato? Lo stesso Inzaghi potrebbe essere stato distratto dalla questione perdendo di vista l’obiettivo Champions?

Queste le domande che i tifosi si stanno facendo nelle ultime ore. Simone Inzaghi, dal canto suo, ha sempre dimostrato una grande professionalità. Ma se le parole di Calzada fossero vere, avrebbe anche scelto per tempo di lasciare l’Inter: scelta personale e, per certi versi, anche comprensibile. Meno comprensibile il 5-0 subito in finale. Come si dice, a pensar male…