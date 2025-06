Restart Festival Lamezia: buona la prima

StrettoWeb

Talk, podcast, stand, stampa 3D e tantissimi giochi e videogiochi. La prima giornata di Restart Festival ha preso il via con un programma denso e coinvolgente, in grado di attrarre appassionati, famiglie, studenti e professionisti del settore gaming, tech e creativo. Sin dalle 10 del mattino, l’intero spazio espositivo si è animato con aree attive in modo continuativo: dalle postazioni libere con console moderne e vintage all’area Minecraft, dal retrogaming ai giochi da tavolo, dalle attrazioni giganti ai giochi made in Calabria. Un universo ludico pensato per tutte le età, affiancato da stand creativi, artigianato digitale, merchandising e street food.

Restart ha aperto le porte anche al mondo delle scuole, dell’educazione e della cultura. A testimoniarlo è la presenza di importanti realtà accademiche, tra cui l’Accademia delle Belle Arti di Bari, il cui contributo è stato centrale nel talk dedicato a “Intelligenza artificiale e videogiochi: come l’IA sta rivoluzionando il game design e l’esperienza del giocatore”. Protagonisti dell’incontro, Giuseppe Candido (Accademia di Bari) e Daniele Fusetto (Associazione Videogiochi Italiana), che hanno dato vita a un confronto su come l’IA stia trasformando le dinamiche di creazione videoludica, dalla generazione automatica di ambienti di gioco alle narrazioni adattive, fino alle nuove modalità di interazione tra giocatore e intelligenze simulate.

Gli interventi accademici sono proseguiti poi con il talk “gamification ed educazione al patrimonio culturale”, con gli interventi e le riflessioni di Mirco Marchitelli (Tuo Museo), Stefania Mancuso (Accademia delle Belle Arti di Catanzaro), Simona Bruni (Museo Archeologico Lametino) e Cristina Porcelli (Museo Archeologico lametino), che hanno sottolineato il ruolo crescente delle istituzioni artistiche nel panorama della formazione tecnologica e creativa. Un ponte tra saperi umanistici e nuove tecnologie, dove l’arte incontra il gioco, e il gioco diventa veicolo di cultura e innovazione.

Tra gli altri temi affrontati: educazione e innovazione digitale, IA e game design, gamification professionismo e opportunità lavorative nel mondo del gaming, con le testimonianze, tra gli altri, diPaolo Giudici (Tuo Museo), Daniele Fusetto (Associazioni videogiochi italiana) e Giovanni Francischelli (Tuo Museo).

La giornata ha visto susseguirsi workshop, tornei, talk tematici e momenti di intrattenimento, tra cui l’attesissimo incontro con Martex, creator con oltre un milione di iscritti su YouTube, che ha giocato live a Fortnite insieme ai suoi fan e si è raccontato in un’intervista. Grande interesse anche per il panel su narrazione digitale e identità calabrese con la creator Franz e Alessandra Corrado (Calabria Digital). La serata si è conclusa con lo spettacolo musicale “Once Upon a Tune”, tra sigle cult e icone pop, con performance live a cura di Attivamente.

Il programma

Domenica 1° giugno 2025

Tornei | Ore 10:00

Mario Kart 8 / area gaming /

RCQ Magic /area carte /

Ore 10:30 | Cosplay Photo Experience. Sfilata e shooting fotografico con la community cosplay

Ospite Federica Palmisano (Domadraghi Cosplay)

Tornei | Ore 11:00

Dragon Ball: Sparking! Zero / area gaming /

Edison City Championship / area carte /

Ore 11:30 | Crea il tuo gioco da tavolo. Workshop a cura di Giovanni Francischelli (Tuo Museo)

| Crea il tuo gioco da tavolo. Workshop a cura di Giovanni Francischelli (Tuo Museo) Ore 11:30 | Craft & Cosplay – Tecniche e storie tra armature e passione

Federica Palmisano (Domadraghi Cosplay) dialoga con Alexandra (Akiclub)

Presentazione del libro MyCosplayLab – Realizzare armature in foam di Federica Palmisano

Tornei | Ore 15:00

FC25 / area gaming /

Digimon TCG / area carte /

Ore 15:00 | Donne nel Gaming. Creatività e leadership femminile nel mondo videoludico

Luisa Strangis, Franz, Federica Palmisano e Alexandra dialogano con Gaetano Moraca

Ore 15:30 | Dal game show ai giochi di ruolo. Sessione di gioco dal vivo con Danilo Bertazzi

| Dal game show ai giochi di ruolo. Sessione di gioco dal vivo con Danilo Bertazzi Ore 17:00 | Presentazione del progetto fiabe per bambine e bambini di Danilo Bertazzi, in dialogo con Maria Francesca Gentile

| Presentazione del progetto fiabe per bambine e bambini di Danilo Bertazzi, in dialogo con Maria Francesca Gentile Ore 18:00 | Danilo Bertazzi live. Spettacolo interattivo per piccoli sognatori

| Danilo Bertazzi live. Spettacolo interattivo per piccoli sognatori Ore 21:00 | Closing Party. Live show e DJ set con Ave Rico. Performance pop-punk tra brani cult, sigle iconiche e hit contemporanee.