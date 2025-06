“Fantastico – Il Ventennale”: la festa dei 20 anni dell’Art Show Dance Academy

StrettoWeb

L’Accademia Art Show Dance Academy festeggia con un evento straordinario i suoi 20 anni di arte e spettacolo sul territorio nazionale, il 27 giugno 2025 alle ore 21:00 in Piazza R. Kennedy (area Museo del Presente) a Rende (CS). Un traguardo importante che merita una celebrazione memorabile che va ben oltre il concetto di saggio o spettacolo. Nasce così “FANTASTICO – Il Ventennale”, una serata unica, immersiva e totalizzante, interamente dedicata all’arte in tutte le sue forme.

A presentare la serata, una madrina d’eccezione: Rossella Brescia, celebre ballerina, volto amatissimo della televisione italiana, esempio di eleganza, talento e passione. Al suo fianco, come padrino dell’evento, Luciano Cannito, regista e direttore artistico tra i più autorevoli del panorama teatrale nazionale.

L’evento, patrocinato dal Comune di Rende, offrirà al pubblico un allestimento scenografico imponente, superiore per qualità e impatto a molti grandi show televisivi. Sul palco si alterneranno gli allievi e gli artisti dell’Accademia, accompagnati da ospiti speciali tra cui i Free Love e la conduttrice Elvira Sangineto, in un’esplosione di energia e creatività.

“FANTASTICO” non è un semplice spettacolo: è un viaggio emozionale, una dichiarazione d’amore per l’arte, un tributo a vent’anni di, creatività, sogni e crescita condivisa. Ogni quadro scenico sarà un mondo da esplorare, un racconto da vivere, un’ispirazione da portare via.

Ingresso libero. Per informazioni: 347 3740066 – Seguici sui social: Art Show Dance Academy