ReggioAbile: in città l’incontro sulla disabilità promosso da Democrazia Sovrana Popolare

Nella bella cornice dello Stretto, offerta dal Lido Net1, Democrazia Sovrana Popolare, il partito di area sovranista di Rizzo/Toscano, il 14 giugno ha organizzato un incontro confronto avente come tema quello della disabilità. Ha avviato i lavori Luigi Casile, responsabile per la disabilità DSP Calabria, ponendo l’accento sulla complessità del tema e sulla scarsa attenzione che spesso si riscontra da parte delle Istituzioni, dovuta spesso all’ignoranza del quadro normativo; passi avanti sono stati fatti ma molti se ne sono ancora da fare. Il cammino è quello di una maggiore sensibilizzazione delle varie componenti sociali e della politica.

Politica e inclusione: l’intervento di Modafferi

Modafferi, coordinatore regionale DSP, sottolinea l’aspetto per il quale la Politica ha il compito di conoscere le varie tematiche che caratterizzano la comunità che si vuole amministrare. Quello della disabilità è un primo tema importante da conoscere e quindi costruire le condizioni per avere una maggiore inclusività delle persone che vivono una condizione di disabilità. Reggio è una città con un grande potenziale umano, culturale, storico, ma per le incompetenze di chi amministra non riesce ad attuare la piena realizzazione di queste abilità. Con questa visione, DSP Calabria propone il progetto #ReggioAbile, con l’obiettivo di individuare i punti di forza della nostra realtà e creare le condizioni di una piena attuazione.

Sport e dignità: il contributo di Antonio Cugliandro

Antonio Cugliandro, allenatore della squadra BIC di Reggio Calabria, vice campione d’Europa nel 2025, ha sottolineato l’importanza dello sport per dare stimolo e dignità a persone che vivono la disabilità. Reggio Calabria è l’unica squadra in Serie A per il Basket in Carrozzina sotto Macerata, quindi c’è ancora tanto lavoro da fare soprattutto per il Centro-Sud. Esistono ancora molti pregiudizi sia nella società che nelle famiglie, che rendono difficoltoso il poter offrire alla persona disabile la possibilità di fare sport. Esiste anche una scarsa informazione ed ignoranza in varie sedi istituzionali del quadro normativo. Attraverso lo sport, la comunicazione si può avviare una maggiore sensibilizzazione e quindi conoscenza di questo mondo.

Il quadro normativo e il ruolo delle istituzioni

Il dottore Beniamino Scarfone, esperto in diritto del lavoro, riconosce che da un punto di vista normativo e teorico lo Stato Italiano è all’avanguardia. Partendo dalla dottrina sociale della Chiesa avviata da Leone XIII ed arrivando alle recenti norme, c’è da parte del legislatore una particolare attenzione. Ma a fronte del quadro normativo, nei fatti alcuni dettami vengono disattesi per svariati motivi: disorganizzazione degli uffici, carenza di organico e simili. Quindi la norma rischia di rimanere astratta se la componente umana non si attiva alla sua piena realizzazione. È importante quindi che la politica avvii quelle analisi necessarie per misurare la effettiva corrispondenza tra quanto sancito e quanto di fatto accade.

L’avv. Maria Rita Stilo, dell’Ufficio Garante Disabilità Regione Calabria, fa presente che la Calabria è stata pioniera nella costituzione dell’Ufficio del Garante, anticipando la normativa nazionale. Il mandato è raccogliere segnalazioni dei vari casi e da parte loro porre in evidenza nelle varie sedi istituzionali i vari casi segnalati. Di fatto costituiscono un faro su questo universo ancora di fatto poco esplorato nella sua complessità e quindi poco conosciuto. Tanto è stato fatto e tanto c’è ancora da fare per superare le barriere culturali a vario livello. Esistono, oltre a quello del Garante, vari organismi, associazioni, fondazioni che danno supporto alle persone che presentano questo vulnus di abilità. È importante concentrarsi nei vari casi e creare le condizioni affinché ognuno possa realizzare le abilità che possiede. La disabilità non è da intendere solo quella motoria, più facilmente percepibile, ma ne esistono altre forme meno visibili ma altrettanto limitanti.

Chiude Modafferi ricordando l’importanza del ruolo della politica ad accogliere i segnali che una società manda per mettere in atto quelle azioni necessarie per poter avere una società in armonia ed inclusiva, garantendo pari dignità ed opportunità alle varie persone che compongono la società stessa. Se la Politica non assolve questo suo compito si rischia di rimanere vittime della burocrazia e dei cavilli normativi.