Reggio Calabria, il Museo Diocesano riapre i suoi spazi all’arte sacra contemporanea: si inaugura una nuova mostra

Sabato 7 giugno alle ore 10 il Museo Diocesano riaprirà i suoi spazi all’arte sacra contemporanea inaugurando la Mostra dei bozzetti degli artisti Michele Parisi e Davide Corona, protagonisti di un laboratorio che dal 2023, attorno alla chiesa di Maria SS.ma del Carmelo ad Archi, intreccia i percorsi di arte, fede e comunità. Grazie alla generosa donazione della Parrocchia al Museo diocesano, i bozzetti creati per opere da realizzarsi nel presbiterio della chiesa entrano a far parte della collezione permanente del Museo, espressione del dialogo vivo tra la tradizione ecclesiale e l’espressione artistica del nostro tempo.

L’evento si origina dalla consapevolezza che se la prima finalità di un Museo diocesano è quella di conservare, studiare e valorizzare il patrimonio storico-artistico delle chiese del territorio, oggi lo stesso è chiamato ad assumersi nuove responsabilità, allargando lo sguardo alla complessità del presente. Ciò significa partecipare alla riflessione sulla produzione artistica contemporanea, attivare un dialogo costante con gli artisti, sperimentare con essi nuove forme di collaborazione, fornendo adeguate chiavi di lettura ai visitatori per avvicinarli ad un’arte che sfugge a criteri e convenzioni consolidate e che, pertanto, è percepita spesso come qualcosa di incomprensibile.

Questo l’impegno assunto dal Museo diocesano di Reggio Calabria, promotore del progetto ArchiCarmine LAB, assieme all’Ufficio beni culturali diocesano e alla Parrocchia del Carmelo di Archi: contribuire a rafforzare nei committenti (in particolare nei sacerdoti) la consapevolezza di quanto sia sterile attardarsi o rifugiarsi in una produzione artistica che ripete stancamente formule legate al passato e di quanto, invece, sia vitale prestare attenzione alle esigenze che il nostro tempo esprime, consentendo agli artisti di utilizzare, anche nei luoghi di culto, forme e linguaggi capaci di interpretarle.

Sabato 7 giugno interverranno mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo di Reggio Calabria, don Domenico Rodà, Incaricato diocesano beni culturali, don Danilo Latella, Parroco Maria SS.ma del Carmelo di Archi, Maria Mallemace, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Reggio Calabria, Paolo Martino, Incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici, Filippo Quartuccio, Assessore alla Cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Santina Dattola, Presidente Ordine Architetti P. P. C. di Reggio Calabria e Pietro Sacchetti, Direttore Accademia Belle Arti di Reggio Calabria. Introdotti da Lucia Lojacono, direttrice del Museo diocesano, gli artisti Michele Parisi e Davide Corona illustreranno la genesi dei loro bozzetti e le scelte iconografiche ed estetiche fatte in un costante dialogo con la committenza, con il coordinamento di padre Andrea Dall’Asta, per la progettazione di nuove opere d’arte sacra.