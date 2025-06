Reggio Live Fest, svelato il nome dell’artista che si esibirà il martedì di Festa di Madonna

StrettoWeb

Manca ancora qualche mese alla Festa della Madonna, a Reggio Calabria, ma già comincia a emergere qualche anticipazione in merito agli eventi e ai concerti. Così come l’anno scorso, anche quest’anno sarà il Reggio Live Fest ad accompagnare le serate della Festa, per quasi una settimana, fino al gran finale di martedì 16 settembre. L’anno scorso l’ultima serata fu con Fedez, non senza polemiche. Quest’anno, invece, il promoter della kermesse – Ruggero Pegna – ha svelato in anteprima chi canterà martedì 16 settembre: si tratta di Serena Brancale.

“L’artista dell’anno chiuderà il suo grande tour con l’unico concerto in Calabria martedì 16 settembre sul Lungomare di Reggio, ultima serata del ReggioLiveFest 2025! Prima anticipazione, a breve programma completo!”, ha scritto Pegna sui social. Il promoter ha aggiunto al testo la locandina con tutte le date del tour dell’artista, aggiornata con le ultime tappe, tra cui Reggio Calabria, ultima data in assoluto del tour della cantante. Serena Brancale, artista 36enne di Bari, si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione all’ultimo Sanremo, con il singolo “Anema e Core”, mostrando tutte le sue grandi doti artistiche e canore.