Reggio Calabria, voragine killer a Ravagnese: strada a rischio tragedia dietro una curva cieca | FOTO

Una voragine pericolosa e vergognosa è presente da diverso tempo all’inizio di Contrada Saracinello, nella zona sud di Reggio Calabria e precisamente a pochi metri dall’incrocio con Contrada Morloquio. Non si tratta di una semplice buca, ma di un vero e proprio cratere che da diverse settimane mette a rischio la vita di chi transita in una strada molto trafficata della periferia reggina.

Il problema è gravissimo ma nessuno interviene. La voragine si trova immediatamente poco prima di una curva cieca e gli automobilisti sono costretti a invadere la corsia opposta per evitarla, rischiando ogni volta un incidente frontale. Un azzardo obbligato per non distruggere pneumatici e sospensioni. E i motociclisti? Per loro ogni passaggio è una roulette russa.

Questa situazione è intollerabile. A maggior ragione considerando che il Comune nei mesi scorsi è già intervenuto almeno due volte in quel punto, dove si erano resi necessari degli interventi di riparazione alle perdite idriche. E tutto è tornato come prima, senza che la strada sia stata adeguatamente sistemata. È inammissibile che in una città come Reggio Calabria, nel 2025, si possa ancora rischiare la vita per una buca. Le istituzioni tacciono, i lavori non arrivano, e intanto gli utenti della strada rischiano la vita ogni giorno. Non servono scuse, servono risposte immediate e interventi urgenti.

Chi è responsabile di questa inaccettabile situazione? Quanti incidenti serviranno prima che qualcuno si decida a intervenire? La pazienza dei cittadini è finita. Basta promesse: questa buca va chiusa subito, prima che si trasformi nell’ennesimo simbolo dell’abbandono delle periferie e della negligenza amministrativa.