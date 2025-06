Reggio Calabria, al via i lavori tra Terreti e Condera: nuovo asfalto e messa in sicurezza con il piano “Strada Facendo”

StrettoWeb

Sono stati avviati i lavori di rifacimento di tutto il manto stradale nel tratto compreso tra l’abitato di Terreti ed il quartiere di Condera. L’intervento fa parte del programma più articolato denominato “Strada Facendo” che interesserà arterie strategiche cittadine; soprattutto quelle di collegamento con le nostre aree periferiche. Nel sopralluogo effettuato sul cantiere in corso, con i mezzi già all’opera, il Sindaco Falcomatà ha espresso piena soddisfazione per l’avvio dei lavori su questo importantissimo tratto cittadino; storicamente percorso da generazioni di reggini per salire verso la rinomata Gambarie.

“Il progetto Strada Facendo, programmato come amministrazione comunale insieme alla Giunta ed a tutta la maggioranza per la riqualificazione del manto stradale nelle arterie più popolose e più trafficate della città, prosegue – ha dichiarato il Sindaco- con l’avvio dei lavori sul tratto che da Terreti porta a Condera. Un intervento – ha proseguito Falcomatà- su una strada strategica e trafficata che, con l’arrivo dell’estate, sarà percorsa ancora di più perché insieme alla Gallico-Gambarie è la via di collegamento della città con il noto centro aspromontano. I lavori iniziati oggi prenderanno qualche giorno di tempo, perché la carreggiata è abbastanza ampia, ma stanno procedendo spediti. Consegneremo un’opera molto attesa dalla popolazione”.

Il consigliere Franco Barreca, delegato alle manutenzioni stradali, ha sottolineato e rimarcato l’importanza dell’intervento che si colloca all’interno di una programmazione più ampia che riguarda tutta la città.

“Finalmente l’attività di Strada Facendo prende assolutamente corpo. Si sta realizzando un lavoro completo che interesserà anche i lati della strada con la pulizia delle cunette e l’attività di sfalcio di erbe infestanti per fare tutto a regola d’arte. Nel frattempo – ha proseguito Barreca- abbiamo messo questa stessa strada in sicurezza anche nei tratti che ancora non sono interessati dal rifacimento; con interventi di manutenzione volti a limitare al massimo eventuali rischi per automobilisti, ciclisti o motociclisti. Quindi – ha concluso- siamo assolutamente soddisfatti di questo nuovo intervento nonché dell’attività che il nostro assessore Paolo Brunetti sta portando avanti in modo proficuo proseguendo l’ottimo lavoro svolto dal già assessore Franco Costantino”.

Presente all’avvio del cantiere anche il Vicesindaco Paolo Brunetti con delega assessorile ai Lavori Pubblici.

“Prosegue Strada Facendo: il programma di riqualificazione delle strade cittadine e periferiche della nostra città. Oggi -ha dichiarato Brunetti- siamo a Terreti; da qui parte l’intervento per l’asfalto nuovo che arriverà alla zona di Reggio Campi. Non abbiamo previsto solo l’asfalto -ha specificato il vicesindaco- ma anche la messa in sicurezza di tutto il tratto con la ricostruzione dei parapetti stradali caduti, le protezioni di guardrail laddove necessitano, lo sfalcio e la pulizia delle cunette per il corretto deflusso delle acque piovane”.

“Ovviamente Terreti – ha proseguito- è solo il punto di partenza; a seguire ci saranno gli interventi già previsti nel programma dell’anno scorso. Dalla prossima settimana saremo sull’ex provinciale a Mosorrofa per poi proseguire mano a mano lungo tutte le strade che dal centro portano alle nostre periferie. Un intervento importante con un impegno di spesa altrettanto importante”.

Nel primo lotto, infatti, sono previsti circa 3 milioni di euro di intervento e nel secondo una somma uguale.

“Diamo finalmente una strada più sicura ai nostri concittadini – ha concluso Brunetti- lavorando anche in concerto con le altre ditte che operano sul nostro territorio rispetto ad altri servizi. In città c’è un importante intervento per la posa della fibra e per la posa di cavi elettrici; siamo riusciti pertanto a raccordare un po’ le esigenze di tutte le società in modo tale che si eviti assolutamente che qualcuno, a lavoro realizzato, possa riaprire la strada per sottoservizi”.