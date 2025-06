Reggio Calabria, ufficiale: Zimbalatti entra in Forza Italia, “ecco perché mi sono allontanato”. E Cannizzaro parla del candidato sindaco

StrettoWeb

Francesco Cannizzaro aveva annunciato l’importante ingresso, pur senza fare il nome. La notizia, però, era pubblica da mesi e ora è diventata ufficiale: il consigliere comunale Antonino Zimbalatti è entrato ufficialmente in Forza Italia. A sancirlo, una conferenza stampa di questa mattina, presso la sede della segreteria regionale del partito. “Bisogna guardare avanti, si erano rotte alcune situazioni e quindi si doveva procedere e allontanarsi. L’amore per la mia città mi ha portato a condividere alcune situazioni che sono state lanciate dall’Onorevole Cannizzaro, che ha una visione di città futuristica per una Reggio sempre migliore. Per la verità, sono sempre vicino alla gente comune, per il ruolo che svolgo, da medico. Vedere le problematiche disastrose verso i cittadini, nei servizi essenziali, porta a prendere altre decisioni”, ha affermato Zimbalatti.

“Forza Italia si rafforza nel territorio e nelle istituzioni, la figura di Zimbalatti porta esperienza. E’ già stato assessore, è consigliere e siamo contenti di accoglierlo, ringraziandolo per aver sposato il progetto. Stiamo già portando avanti il programma di Centro Destra e lo presenteremo dopo l’estate. Il candidato? Ai reggini dobbiamo dare la possibilità di votare un sindaco autorevole, forte, dinamico, visionario, ci sono già delle buone idee che dobbiamo condividere, ma sono convinto che non deluderemo i cittadini. Non pensando però solo al sindaco, ma a una intera classe dirigente”, ha aggiunto Cannizzaro.