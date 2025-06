Reggio Calabria, tutto pronto per domenica per l’inaugurazione del Parco del Vento sul nuovo lungomare di Punta Pellaro | FOTO

StrettoWeb

Ultimo sopralluogo al Parco del Vento sul nuovo lungomare di Punta Pellaro, da parte dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria. Presenti il Sindaco Giuseppe Falcomatà, il Vicesindaco Paolo Brunetti e il Consigliere comunale Giovanni Latella, in vista dell’apertura dell’area, prevista per domenica 22 giugno a partire dalle ore 19. Durante il sopralluogo, i rappresentanti dell’Amministrazione hanno verificato lo stato di avanzamento degli interventi di rifinitura, che stanno per essere ultimati in tempo per l’apertura di domenica. L’evento inaugurale sarà accompagnato da un ricco programma di intrattenimento con esibizioni di gruppi musicali e artisti locali, per celebrare un nuovo spazio restituito alla cittadinanza.

“Sarà un momento di grande condivisione – ha dichiarato il Sindaco Falcomatà – per celebrare l’apertura di un altro tratto di costa valorizzato e reso fruibile per tutti. Il nuovo lungomare di Pellaro rappresenta la naturale prosecuzione del percorso che parte dal Waterfront che dal Parco Lineare giunge fino alla zona sud della città. Un progetto che mira a creare continuità urbana e paesaggistica lungo tutta la fascia costiera, da Catona fino a Bocale”.

“Il Parco del Vento – ha spiegato Latella – rappresenta non solo un’opera infrastrutturale, ma anche un simbolo di rigenerazione urbana e ambientale, che restituisce ai cittadini uno spazio collettivo in cui vivere il mare, lo sport e la natura in piena libertà e sicurezza”.

Il Parco del Vento si inserisce, infatti, all’interno del più ampio progetto di riqualificazione del fronte mare, promosso dall’Amministrazione comunale nell’ambito dei Patti per lo Sviluppo della Città Metropolitana, con un finanziamento complessivo di 1,2 milioni di euro. L’intervento prevede non solo una riqualificazione estetica, ma anche e soprattutto funzionale, con una serie di elementi pensati per migliorare la qualità della vita e la fruizione del territorio da parte di cittadini e turisti. Tra le principali novità del parco e del nuovo waterfront: una moderna area fitness all’aperto, dotata di attrezzature per l’allenamento libero; un playground per il basket, pensato per i giovani e per promuovere l’attività sportiva; un’area giochi con giostre dedicate ai bambini; passerelle accessibili per l’ingresso in spiaggia anche da parte di persone con disabilità; una pista ciclabile e circa cinquanta palme ornamentali per creare un suggestivo corridoio verde sullo sfondo del mare.