Reggio Calabria, turismo e lavoro: tutto pronto per un evento di Fratelli d’Italia in città | INFO

StrettoWeb

Fratelli d’Italia di Reggio Calabria si prepara ad un importante appuntamento dedicato al turismo e al lavoro, due asset fondamentali per il rilancio della città, organizzando un convegno venerdì 27 giugno alle ore 18:00 presso il Lido Pepys. L’evento vedrà la partecipazione dei massimi rappresentanti delle categorie produttive (Confesercenti, Confcommercio, Assobalneari, Federbalneari, Camera di Commercio, Confindustria, Consulenti del lavoro) e dell’Assessore regionale Giovanni Calabrese, a testimonianza dell’importanza attribuita a questa iniziativa. L’obiettivo è creare un momento di confronto costruttivo per discutere strategie e proposte concrete per lo sviluppo del settore turistico e la creazione di nuove opportunità lavorative a Reggio Calabria.

Il convegno sarà da stimolo per condividere con le associazioni di categoria, idee, proposte e progetti per la Reggio del futuro e per cominciare ad elaborare assieme, la piattaforma programmatica per lo sviluppo cittadino. L’organizzazione di un evento di tale portata, che coinvolge diverse realtà, dimostra una spiccata propensione del Coordinamento cittadino di FdI alla partecipazione e collaborazione con tutti gli attori del territorio.

“Siamo convinti che il turismo e il lavoro siano i pilastri su cui costruire il futuro di Reggio Calabria – affermano gli organizzatori -. Questo convegno sarà una grande occasione per mettere a sistema idee, esperienze e competenze, al fine di elaborare delle strategie condivise per rilanciare la nostra città”. L’iniziativa del Coordinamento di Fratelli d’Italia quindi, non sarà solo un momento di dibattito, ma anche un trampolino di lancio per azioni concrete che possano tradursi in benefici tangibili per la comunità reggina, valorizzando il potenziale ancora ad oggi inespresso del nostro territorio.