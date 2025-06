Reggio Calabria trasforma beni confiscati in spazi per la cura, l’accoglienza e l’inclusione

StrettoWeb

Con delibera n° 142 del 23/06/2025 la Giunta comunale ha formalmente ratificato, con voto unanime, l’assegnazione dei beni confiscati siti in Via Nazionale Bocale II , Via Cantaffio 15 e Viale Europa 81 – Loc. Petrillina al Settore Welfare per l’attuazione dei progetti sociali “Accoglienza Temporanea Post-Dimissione” e “P.Art.E.C.I.P.O.”

Si tratta di un importante atto amministrativo che consente, finalmente, l’avvio di servizi ed attività a sostegno di diverse tipologie di soggetti fragili. Il Comune di Reggio Calabria – Settore Welfare, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli, ha infatti promosso un progetto sperimentale di accoglienza temporanea post-dimissione, nell’ambito del livello assistenziale “Dimissioni Protette”.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di integrazione tra i servizi sanitari e sociali, con l’obiettivo di accompagnare le persone fragili nel delicato passaggio tra ospedale e territorio, garantendo loro un contesto protetto e un supporto socio-assistenziale prima del rientro al domicilio o dell’inserimento in un ambiente stabile.

Il progetto prevede che gli appartamenti siti in via Nazionale Bocale II ed in via Cantaffio, utilizzati con questa finalità, siano destinati a soggetti in dimissione ospedaliera che necessitano di un periodo intermedio di stabilizzazione psico-fisica, ma che non richiedono assistenza sanitaria continua. L’accoglienza avverrà con modalità brevi e mirate (da 15 a 90 giorni), favorendo autonomia, reinserimento sociale e riducendo il rischio di riammissioni ospedaliere.

Gli appartamenti saranno gestiti attraverso un affidamento a soggetti qualificati del terzo settore, con personale socio-assistenziale formato e affiancato occasionalmente da figure sanitarie per monitoraggi periodici.

Questa sperimentazione rappresenta un’importante opportunità per valorizzare immobili comunali, trasformandoli in strumenti attivi di inclusione sociale e di supporto alle persone più fragili. Si configura, inoltre, come modello replicabile per futuri interventi di welfare locale, basato su integrazione, sostenibilità e vicinanza ai bisogni reali delle persone.

L’altro bene immobile richiesto ed assegnato, in viale Europa 81, è destinato a Presidio Fisso Sociale nell’ambito del progetto P.ART.E.C.I.P.O. – Programmi Articolati e Coordinati in Periferie Organizzate.

Il progetto è finanziato nell’ambito del FESR/FSE+ Calabria 2021-2027, Azione 4.1.1 – Misure per promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale, ed è finalizzato a contrastare la marginalizzazione sociale, la dispersione scolastica, l’esclusione lavorativa e il degrado urbano nelle aree periferiche più vulnerabili del Comune di Reggio Calabria.

L’iniziativa prevede interventi strutturati attraverso punti di prossimità sociale, con l’attivazione di Presidi Fissi dove saranno erogati servizi socio educativi, sanitari, formativi e di accompagnamento lavorativo, con particolare attenzione a minori, famiglie, donne sole, immigrati e giovani a rischio devianza.

Il Presidio Fisso costituirà un punto centrale per: garantire accesso diretto ai servizi sociali e sanitari; attivare laboratori educativi pomeridiani per minori; supportare le famiglie attraverso percorsi personalizzati; orientare i giovani verso opportunità formative e occupazionali; promuovere la partecipazione civica e la coesione comunitaria.

Gli interventi saranno gestiti da un’equipe multidisciplinare che utilizzerà il presidio fisso come luogo di incontro, animazione sociale, accompagnamento psicosociale e collegamento con i servizi pubblici e privati presenti sul territorio. Il progetto prevede inoltre la collaborazione con il Terzo Settore, le scuole, l’ASL e altre strutture istituzionali.