Reggio Calabria: torna l’isola ecologica itinerante | INFO UTILI

Il servizio di Isola Ecologica Itinerante il 28 giugno 2025 dalle ore 7:00 alle ore 11:00 sarà disponibile presso i parcheggi del Ponte della Libertà a Reggio Calabria e presso la sede della Circoscrizione di Ravagnese, zona sud della città. Ecologia Oggi informa i cittadini che “si rammenta che presso le isole ecologiche itineranti è possibile conferire i rifiuti ingombranti.Si può conferire un massimo di due pezzi a persona e/o comunque con un ingombro fino a 1,5 cubi. Si possono conferire: Ingombranti (divani, scaffali e mobili in genere); RAEE (elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici, ecc.). Per avere maggiori informazioni contattaci ai nostri numeri: numero verde gratuito 800.625.257 (dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 17:00, ed il sabato dalle 08:00 alle 12:00). Numero WhatsApp 3316720285″.