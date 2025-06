Reggio Calabria, terminato il Corso di Burraco FIBUR presso la Casa Circondariale di Arghillà

StrettoWeb

Concluso il corso di Burraco FIBUR organizzato dall’ASD Burraco Reggio Calabria presso la CC di Reggio Arghillà. Hanno preso parte al torneo finale 32 partecipanti, divisi in otto tavoli. “E’ stata un’esperienza emozionante e indimenticabile sul piano umano”, dichiara il presidente dell’ASD, Dott. Pietro Barillà. “La perfetta organizzazione interna curata dalla dott.ssa Marika Foti, responsabile dell’area educativo-trattamentale, ci ha permesso di ottimizzare spazi, tempi e risorse umane, creando dei momenti di svago, ma anche di impegno e di riflessione, così come sapientemente affermato dal Direttore degli Istituti, dott. Rosario Tortorella, che ci ha onorato della sua presenza, evidenziando l’importanza di realizzare un sistema virtuoso di collaborazione reciproca, nel rispetto delle regole”, aggiunge il dott. Barillà.

Le parole di Sgambato

“La Federazione Italiana Burraco Aps, nella sua continua opera nel sociale, tra le tante iniziative si vanta di raccontare quella svolta dall’Associazione ASD/APS Burraco, meglio conosciuta come Reggio 8, in quanto è stata l’ottava associazione ad affiliarsi alla FIBUR nel lontano 1999. L’associazione capitanata dall’Amico e Presidente Pietro Barillà, sta svolgendo nel carcere di Arghillà dei corsi di Burraco per insegnare ai detenuti questo fantastico gioco e permettere loro di passare delle ore di sano divertimento e socialità”, ha dichiarato il Presidente Nazionale della FIBUR, dott. Stanislao Sgambato.

Al termine del torneo sono stati offerti in premio alcuni mazzi di carte originali FIBUR alle coppie classificatesi ai primi tre posti ed è stata consegnata una targa ricordo, per ribadire la gratitudine, alla Direzione di Istituto. “Un grande ringraziamento devo rivolgerlo ai volontari della FIBUR: d.ssa Mattia Barbaro, Avv. Carbone Paola, Prof. Luigi Federico (arbitro nazionale), Avv. Anna Guerrisi e sig.ra Maria Romania Nicolò, che hanno dedicato con passione il loro tempo libero a questa iniziativa”, ha concluso il Presidente Barillà.