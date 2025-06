Reggio Calabria, “La Strada” aderisce alle manifestazioni in solidarietà con il popolo palestinese

StrettoWeb

Il movimento politico “La Strada” aderisce e parteciperà con convinzione alle due manifestazioni in solidarietà con il popolo palestinese, previste per venerdì 6 giugno a Reggio Calabria e sabato 7 giugno a Roma. “Saremo alla scalinata Cilea alle ore 18 insieme a tante realtà del territorio per dire no al genocidio in corso, per chiedere la fine dell’occupazione e dell’apartheid, e per sostenere il pieno riconoscimento dello Stato di Palestina”, si legge nella nota.

“La nostra presenza non è episodica né simbolica. La Strada ha dimostrato il proprio impegno anche nelle istituzioni: è stata infatti promotrice e prima firmataria della mozione a sostegno del popolo palestinese, approvata dal Consiglio comunale di Reggio Calabria, con cui si è chiesto al Governo italiano di riconoscere lo Stato di Palestina, la fine del massacro in atto e un impegno concreto per la pace”.

“Saremo inoltre presenti alla manifestazione nazionale del 7 giugno a Roma, per unirci a migliaia di cittadine e cittadini che chiedono un cessate il fuoco immediato, la fine dell’assedio a Gaza, la liberazione degli ostaggi e dei prigionieri politici, e una soluzione giusta e duratura, nel rispetto del diritto internazionale. Per La Strada, la solidarietà è un atto politico e un dovere etico. Continueremo a essere presenti, nelle piazze e nelle istituzioni, per una Reggio Calabria e un mondo fondati sulla giustizia, la libertà e i diritti di tutte e tutti”.