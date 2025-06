Reggio Calabria, spiaggia di Pellaro invasa dai rifiuti: la denuncia dei cittadini | VIDEO

StrettoWeb

Ancora una segnalazione di degrado ambientale arriva dal litorale reggino. Questa volta è la spiaggia di Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria, in prossimità del campo sportivo, a finire sotto i riflettori per lo stato di abbandono e incuria in cui versa. A denunciarlo è un cittadino che ha inviato alla Redazione di StrettoWeb il video che pubblichiamo a corredo dell’articolo in cui si nota la sporcizia presente nel mare di Pellaro. “Galleggia ogni tipo di sporcizia: tubi, plastiche, canne, resti di generi alimentari e molto altro. Una situazione vergognosa per una località che dovrebbe essere punto di riferimento balneare per residenti e turisti” afferma il lettore.

La segnalazione evidenzia un problema purtroppo non nuovo: l’assenza di una pulizia costante delle spiagge che si traduce in immagini indecorose e in un evidente rischio ambientale. I detriti trasportati dal mare e abbandonati sulla riva non solo danneggiano l’ecosistema, ma compromettono anche l’attrattività turistica di un’area che meriterebbe ben altra valorizzazione.