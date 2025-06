Reggio Calabria, “Spiagge di vetro” il 3 luglio all’Odeon | INFO

StrettoWeb

Dopo il debutto in anteprima mondiale il 28 giugno alla 23ª edizione dell’Ischia Film Festival, Spiaggia di vetro, diretto dal regista americano Will Geiger, arriva al cinema dal 30 giugno. In programma il 3 luglio al Cinematografo Teatro Odeon di Reggio Calabria. Il film, interpretato da Claudio Castrogiovanni, Daniela Scattolin, Rita De Donato, Souleyman Diakite con la partecipazione di Peppino Mazzotta e Corrado Fortuna, è prodotto dalle italiane Indyca in associazione con Baobei Entertainment, Italy Unlocked e Lighthouse a dall’americana Geiger Production.

Spiaggia di vetro racconta la storia di Salvo, un pescatore siciliano segnato da una tragedia, che ha abbandonato il mare per rifugiarsi tra le montagne della Calabria. La notizia della malattia del padre lo costringe a tornare nel villaggio costiero dove è cresciuto.

Qui trova la casa di famiglia occupata da Binta, una donna di origine africana, e dal giovane figlio Moussa. Inizia così una convivenza forzata, fatta di silenzi e tensioni. Mentre Salvo tenta di allontanarli, qualcosa lo trattiene. Insieme al piccolo Moussa, con cui stringe un legame inatteso, rimette in sesto la vecchia barca del padre. Le certezze di Salvo vacillano quando Binta sostiene di essersi presa cura dell’anziano uomo negli ultimi mesi di vita. Il passato riaffiora mentre Salvo affronta la battaglia legale per la custodia della figlia. Per lui, un viaggio che lo porterà ad affrontare il dolore, il perdono e a ritrovare sé stesso.

Tra le città già confermate in cui il film sarà in programmazione: Roma, Milano, Bergamo, Firenze, Prato, Ancona, Rimini, Chieti, Napoli, Caserta, Bari, Foggia, Palermo, Catania, Messina, Reggio Calabria, Matera, Potenza, Rieti, Seregno.

Molte altre città che si stanno aggiungendo. Tutte le info e i dettagli sulle proiezioni andando sul sito della distribuzione https://www.nfilm.it/movie/spiaggia-di-vetro/#dove-vederlo

Spiaggia di vetro è un film sul perdono, sull’eredità emotiva e sull’incontro tra solitudini. Un racconto intimo che esplora la possibilità di rinascita proprio nel luogo dove tutto sembrava perduto.

Spiaggia di vetro è una produzione INDYCA in coproduzione con GEIGER PRODUCTION, con il sostegno di Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo e Sicilia Film Commission, con il contributo di Fondazione Calabria Film Commission in associazione con Baobei Entertainment, Italy Unlocked e Lighthouse. È prodotto da Francesca Portalupi, Simone Catania, Christoph Fisser e coprodotto da Will Geiger e Michele Geria. Produttori esecutivi Antonietta Bruni e Florian Frerichs. È distribuito in Italia da NFilm.

Per richieste proiezioni: [email protected].