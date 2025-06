Reggio Calabria, il 26 giugno lo spettacolo “Microconferenza su Karl Valentin”

StrettoWeb

Giovedì 26 Giugno alle ore 20:30 presso la suggestiva Area archeologica “Griso Laboccetta” di Reggio Calabria, in collaborazione con l’associazione culturale Ulysses, in scena lo spettacolo “Microconferenza su Karl Valentin”, prodotto dalla compagnia Officine Jonike Arti, con la drammaturgia e regia di Maurizio Spicuzza e con Valentina Scianna, Alice La Sala e lo stesso Maurizio Spicuzza nel ruolo di Valentin.

“Microconferenza su Karl Valentin” è un’esilarante pièce teatrale che prende spunto dall’universo creativo di Karl Valentin (1882-1948), attore e commediografo tedesco, cantore dei Cabaret di Monaco di Baviera, geniale anticipatore del teatro dell’assurdo. I personaggi si trovano intrappolati in situazioni surreali e comunicazioni fallimentari.

Una conferenziera precisa e rigorosa, Liesl Karlstadt, sta intrattenendo il pubblico attraverso aneddoti e diapositive, in un viaggio alla scoperta del personaggio di Karl Valentin. Sulla scena irrompe continuamente Valentin, che riveste il ruolo di disturbatore, dall’umor grottesco e claunesco. Tra i due si crea un rapporto di conflitto e di complicità insieme, in un climax coinvolgente che porta lo spettatore allo spaesamento. In scena irrompe a tratti il tecnico Tonino, interagendo con i protagonisti per risolvere imprevisti e situazioni inaspettate. La capacità di Valentin di decontestualizzare il linguaggio, viene utilizzata per creare situazioni comiche che riflettono l’assurdità dell’esistenza umana tipica del mondo di Valentin.

Lo spettacolo si propone di far ridere, ma soprattutto di far riflettere sul linguaggio e sulle falle della società in cui viviamo. Tra le atmosfere tipiche dei locali di varietà di Monaco di Baviera, risalenti agli anni trenta, utili a creare un’atmosfera surreale e malinconica, Microconferenza su Karl Valentin è un omaggio al grande commediografo tedesco per far conoscere la sua comicità sofisticata attraverso un adattamento originale delle sue opere che rende scenicamente la straordinaria essenza del nonsense valentiniano.

Lo Spettacolo è prodotto dalla compagnia Officine Jonike Delle Arti, riconosciuta dalla Regione Calabria come Impresa di produzione Teatrale, e cofinanziato con risorse PSC 6.02.02 Avviso Pubblico per il finanziamento di programmi di produzione teatrale della Regione Calabria 2022/2024 – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari opportunità – Settore Cultura.