Reggio Calabria, spettacolare incidente a Gallico: auto ribaltata

Un incidente stradale spettacolare ha avuto luogo oggi alle 12:15 sulla SS18, nei pressi di Gallico, a Reggio Calabria. Dalle prime ricostruzioni, un’automobile ha urtato un veicolo fermo in sosta, provocando il ribaltamento del mezzo in movimento. Fortunatamente, il conducente del veicolo ribaltato ha riportato solo lievi ferite.

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Reggio Calabria, diretta dal comandante Salvatore Zucco, che hanno gestito le operazioni di viabilità e rilevamento dei fatti e i Vigili del Fuoco, che hanno operato per mettere in sicurezza l’area e soccorrere la persona coinvolta.

In conformità con le procedure previste dalla legge, la persona coinvolta nell’incidente è stata sottoposta ai rilievi tossicologici per verificare eventuali condizioni di alterazione psicofisica al momento dell’incidente. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.