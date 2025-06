Reggio Calabria: sopralluogo della Commissione sulle periferie ad Arghillà, Ciccarello, rione Marconi e Ciambra | VIDEO

StrettoWeb

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie è in missione a Reggio Calabria sino a domani mattina, con una delegazione di deputati presieduta dal Presidente, on. Alessandro Battilocchio. Dopo le varie audizioni in Prefettura, la commissione si è recata nelle zone “calde” della città e della provincia: Arghillà. Ciccarello, rione Marconi e Ciambra di Gioia Tauro.

“Le periferie di Reggio Calabria diventano un caso nazionale”

“La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie ha percepito quanto importante fosse toccare con mano ciò che da un anno a questa parte ho portato all’attenzione del Parlamento e del Governo. Le periferie di Reggio Calabria diventano un caso nazionale. E non è qualcosa di brutto. È l’unico modo per cambiare davvero le cose”, è quanto evidenzia Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia e coordinatore regionale degli azzurri.

