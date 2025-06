Reggio Calabria, sicurezza e degrado urbano: nei prossimi giorni Commissione parlamentare in missione

StrettoWeb

Lunedì 16 e martedì 17 giugno 2025, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie sarà in missione a Reggio Calabria con una delegazione di deputati presieduta dal Presidente, on. Alessandro Battilocchio (FI). Al termine degli incontri in Prefettura con il Sindaco Giuseppe Falcomatà, il Prefetto Clara Vaccaro, il Questore Salvatore La Rosa, il Commissario straordinario dell’ATERP Grazia Maria Carmela Iannini, lunedì 16 giugno alle ore 16:00 è previsto un punto stampa. I Commissari presenti, sia di maggioranza che di opposizione, proseguiranno la missione nel pomeriggio di lunedì 16 e nella prima mattina di martedì 17 giugno, con visite e sopralluoghi in diverse aree e realtà.