Reggio Calabria, sgomento sul Lungomare: giovane cammina nudo tra la folla del sabato sera, Carabinieri e ambulanza sul posto

StrettoWeb

Momenti di sgomento e incredulità questa sera, sabato 21 giugno, intorno alle ore 20:30, sul centralissimo lungomare Falcomatà a Reggio Calabria, dove un giovane è stato visto camminare completamente nudo tra la folla. L’episodio, avvenuto nella zona più frequentata della città proprio durante l’orario di punta del passeggio serale, ha subito attirato l’attenzione dei numerosi presenti, tra famiglie, turisti e cittadini. Il ragazzo, apparentemente in stato confusionale, si muoveva senza vestiti lungo la passeggiata, sotto gli occhi increduli dei passanti, molti dei quali hanno prontamente allertato le forze dell’ordine.

Nel giro di pochi minuti sono intervenuti sul posto i carabinieri e un’ambulanza del 118. Dopo un breve tentativo di dialogo, l’uomo è stato fermato e ammanettato, anche per evitare che potesse farsi del male o creare situazioni di pericolo per sé o per gli altri. Al momento non sono note le generalità del ragazzo né le motivazioni del gesto. Le autorità stanno effettuando gli accertamenti del caso. Non si esclude che possa trattarsi di un episodio legato a un malessere psicologico o a uno stato alterato di coscienza del giovane.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori ha permesso di riportare la situazione sotto controllo senza conseguenze gravi, ma l’episodio ha scosso profondamente la comunità, soprattutto per la particolarità del contesto e l’ora di massima affluenza sul lungomare.