Reggio Calabria, sequestrato un quintale di alimenti non tracciati: blitz nei negozi del centro

Continuano senza sosta i controlli della Polizia Locale in materia di decoro urbano e tutela del consumatore. A seguito degli ultimi servizi di tal guisa, svolti congiuntamente al Servizio di Igiene degli Alimenti dell’Asp, sono state sottoposte a sequestro in due distinti esercizi commerciali del centro città, numerosi alimenti preparati privi di etichettatura e di certificato di tracciabilità. La merce, per un perso complessivo di circa un quintale, è stata affidata in custodia con obbligo di smaltimento agli esercenti, uno dei quali sanzionato anche per occupazione abusiva del suolo pubblico.

Le attività di controllo continueranno senza soluzione di continuità anche nei giorni a seguire. E sempre nelle ultime 48 ore i nuclei specialistici del Comando di Viale A. Moro guidati dal Comandante Zucco, hanno denunciato a piede libero 5 soggetti per vari reati tra i quali ricettazione, furto aggravato, smaltimento illecito di rifiuti ed occupazione abusiva di alloggio popolare. Per questi ultimi il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari pertanto vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.