Reggio Calabria, scuolabus in fiamme a Campo Calabro: “pronti a sostenere la comunità”

“Esprimiamo la nostra vicinanza all’amministrazione comunale di Campo Calabro e ai suoi cittadini, per la vicenda, quantomeno spiacevole, che ha riguardato lo scuolabus in dotazione all’ente. Aspettando di conoscere gli esiti di una vicenda dai connotati anomali – come ha già pubblicamente spiegato il Sindaco Repaci – e nell’esprimere la nostra solidarietà, siamo a completa disposizione dell’intera comunità scolastica e delle famiglie che fruivano del servizio, offrendo la disponibilità del nostro pullmino associativo, qualora, da questo episodio, potessero scaturire disagi per i ragazzi”. Il Presidente, con il direttivo di Nuova Solidarietà.