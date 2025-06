Reggio Calabria, screening oncologici a domicilio: il camper dell’ASP fa tappa a Sinopoli

StrettoWeb

L’iniziativa dell’ASP di Reggio Calabria per la promozione degli screening oncologici continua coinvolgendo in questo fine settimana il Comune di Sinopoli, ad accogliere il camper degli screening oncologici il Sindaco Luigi Chiappalone e tutta l’amministrazione Comunale con l’associazione asproverde odv.

“È necessario rafforzare tutte le attività di coinvolgimento dei cittadini. Ognuno deve sentirsi parte attiva del proprio percorso di salute. – a parlare il Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria Lucia Di Furia – La prevenzione, infatti, richiede la partecipazione dei cittadini, che devono essere informati, motivati e inclusi nei programmi di prevenzione. Dobbiamo continuare a sensibilizzare, a dare voce alla Prevenzione ed alle attività di screening e a farlo in modo corale. In questo senso è essenziale il contributo dei Comuni, delle associazioni, dei MMG e delle AFT.”

E’ partita nell’ultimo weekend di maggio a Cardeto la prima tappa di questa campagna, molto partecipata grazie anche alla collaborazione del Sindaco Daniela Arfuso ed all’attività svolta dai MMG e delle Associazioni che hanno coinvolto tutti i cittadini di Cardeto e dei paesi limitrofi.

Il Camper si è mosso verso il paese di Maropati, dove ha trovato ad accoglierlo il Sindaco Rocco Ciurleo, che ha collaborato all’iniziativa garantendo una grande ospitalità insieme alle associazioni ed alla Farmacia del paese in collaborazione con Federfarma.

L’ASP di Reggio Calabria mette sul territorio il Camper mobile con personale qualificato al fine di effettuare gli screening direttamente nella piazza ospitante, con particolare attenzione alle fasce di età e categorie a cui lo screening è dedicato.

“Ad ogni tappa sarà possibile fruire degli screening offerti gratuitamente. In particolare: lo screening per la prevenzione del carcinoma del colon- retto, rivolto a uomini e donne tra 50 e 69 anni, per la prevenzione del carcinoma della mammella dedicato alle donne tra 50 e 69 anni e per il carcinoma della cervice uterina che abbraccia le donne nella fascia d’età tra i 25 ed i 29 anni con il pap-test e tra i 30 e 64 anni con l’HPV Test.” – sottolinea la responsabile del centro Unico di Riferimento Screening Oncologici Elena Nasso – “Stiamo aumentando gli sforzi per accrescere la consapevolezza nei cittadini che bisogna prendersi cura di sé anche quando si è in salute.”

L’iniziativa, che si svolgerà attraverso l’effettuazione di una mammografia su camper dotato di apparecchiatura radiografica dedicata di elevata qualità e di ultima generazione per la prevenzione del tumore della mammella, anche grazie al contributo professionale dell’Ing. Carmelo Minniti, e l’erogazione dei kit per la prevenzione del tumore del collo dell’utero e del tumore del colon – retto, vuole essere un avvicinarsi al cittadino portando la salute a casa, e garantendo, se necessario, un vero e proprio percorso di presa in carico da parte del Servizio Sanitario.

L’ultima tappa di Giugno è prevista nel Comune di Bagaladi, che vede impegnato a collaborare nell’organizzazione dell’evento il Sindaco Santo Monorchio, la sua amministrazione comunale e la farmacia del paese. Garantire la Prevenzione è il modo migliore per prendersi cura dei cittadini.