Reggio Calabria, a San Giovannello la ricorrenza per ricordare San Giovanni Battista: il programma

Il Comitato San Giovannello-Eremo, a Reggio Calabria, organizza per martedì 24 giugno 2025 un evento speciale in occasione della ricorrenza di San Giovanni Battista. La manifestazione si terrà a partire dalle ore 17:00 presso la scuola di San Giovannello e sarà un momento di condivisione, memoria e festa per tutta la comunità, con attività culturali, religiose e ricreative.

Il programma si apre con l’inaugurazione ufficiale dell’evento, seguita dalla presentazione dei plastici realizzati dal maestro Ilario De Marco. A seguire, una chiacchierata dedicata al ricordo del vecchio rione, con uno sguardo alle prospettive dell’oggi e del futuro, in un dialogo che unisce generazioni e visioni diverse. Il momento centrale sarà rappresentato dalla celebrazione della Santa Messa alle ore 19:00, officiata dai Frati Cappuccini, occasione di raccoglimento spirituale nel cuore del quartiere. La serata proseguirà con un rinfresco comunitario e, dalle ore 21:00, musica dal vivo a cura del maestro Franco Donato, per concludere la festa con allegria e partecipazione.

Il programma

Ore 17:00 – Inaugurazione

Ore 17:15 – Plastici del maestro Ilario De Marco

Ore 17:30 – Chiacchierata: “Nel ricordo del vecchio rione, prospettive dell’oggi e del futuro”

Ore 19:00 – Santa Messa celebrata dai Frati Cappuccini

Ore 20:00 – Rinfresco con panini e bibite

Ore 21:00 – Musica a cura del maestro Franco Donato