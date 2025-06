Reggio Calabria, risate e tantissimi applausi per il comico Alberto Farina | INTERVISTA

StrettoWeb

Risate e tantissimi applausi per il comico Alberto Farina che, ieri sera, ha stregato il Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria. L’artista di “Colorado” per quasi due ore, ha travolto il pubblico reggino con aneddoti più o meno verosimili della sua stravagante famiglia e della controversa vita di coppia. Già dai primi minuti, si capisce che sarà difficile dimenticare un live ben strutturato che ripercorre una infanzia passata tra le ripetizioni di pongo in un malfamato quartiere di periferia dove i bambini rapinano gli zingari, per poi passare all’impiego in un call center dal quale è stato licenziato perché “parlava troppo al telefono”.

Alberto é un vulcano inarrestabile, riesce a trascinare gli spettatori in quei racconti a volte surreali, in quelle battute dove il politicamente scorretto c’è, ma è solo negli occhi di chi lo vede. Da solo, sul palco, dà vita a situazioni esilaranti ed è impossibile fermare gli applausi. L’evento, organizzato grazie alla sinergia della famiglia Cuoco con il promoter Mimmo Porcino, chiude la brillante stagione artistica del Cine Teatro Odeon, già pronto ad una nuova programmazione con artisti di alto livello.